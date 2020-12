Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Einbruch in Etzhorn++

OldenburgOldenburg (ots)

++Einbruch in Etzhorn++ Ein Einfamilienhaus am Etzhorner Weg ist in der Zeit vom 24.12.20 bis 25.12.20 das Ziel unbekannter Einbrecher geworden. Nach bisherigem Kenntnisstand schlugen sie mit einem Stein ein Fenster ein und gelangten so in das Haus. Es wurden mehrere Räume durchsucht und ein vorgefundener Tresor aufgeflext. Bei dem erlangten Diebesgut handelt es sich um Schmuck, Münzen und Bargeld. Die Schadenhöhe liegt im 5-stelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 1

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/790-4117

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell