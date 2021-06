Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.06.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Haßmersheim: Mercedes rollt in den Neckar

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten am Donnerstagnachmittag, kurz nach 17 Uhr, zur Neckarzimmerner Staustufe aus. Auf der Haßmersheimer Neckarseite hatte sich ein Auto selbständig gemacht und war über die Landstraße hinweg in den Neckar gerollt. Dort versank der Wagen im Oberwasser der Schleuse. Der Halter des Mercedes hatte diesen kurz zuvor abgestellt und möglicherweise nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert. Der Vorfall wurde von einem Zeugen beobachtet, welcher umgehend einen Notruf absetzte. Da weder der Zeuge noch der 39-jährige Fahrzeughalter mit Sicherheit ausschließen konnten, dass sich Personen in dem Wagen befanden, eilten letztendlich fast 100 Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und DLRG an den Ereignisort. Der Wagen konnte durch Taucher schnell lokalisiert werden. Personen befanden sich keine mehr in dem Auto, welches anschließend mit einem Kran von der Heilbronner Berufsfeuerwehr aus dem Fluss geborgen wurde. Dazu musste der Schiffsverkehr bis gegen 20.30 Uhr und die Landstraße zwischen Hochhausen und Haßmersheim halbseitig gesperrt werden.

Höpfingen: Ein Autofahrer - drei Anzeigen

Gleich drei Verstöße stellten Beamte des Polizeireviers Buchen bei der Kontrolle eines Autofahrers am Donnerstagabend auf der Heidelberger Straße in Höpfingen fest. Der Mann war mit einem Ford in Höhe des Friedhofs unterwegs. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten zunächst, dass der 44-Jährige alkholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Der Mann musste mit zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus kommen. Bei weiteren Überprüfungen stellte sich dann heraus, dass er zudem nicht im Besitz eines Führerscheins war und es auch unterlassen hatte, das Fahrzeug zu versichern. Nach der Kontrolle musste der Wagen deshalb stehen bleiben. Die Kennzeichen sowie der Autoschlüssel wurden einbehalten. Auf den 44-Jährigen kommen nun mehrere Anzeige zu.

