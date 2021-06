Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.06.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Auto mit 15-jährigem Fahrradfahrer kollidiert

Ein 64-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagmittag in Heilbronn einen 15-Jährigen auf seinem Fahrrad übersehen. Gegen 12.30 Uhr überquerte der Jugendliche einen Fußgängerüberweg in der Robert-Bosch-Straße. Dabei kollidierte das heranfahrende Auto mit dem Radfahrer. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die leichten Verletzungen des Jungen. Der Autofahrer blieb unverletzt. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Das Fahrrad wurde nicht beschädigt.

Bad Friedrichshall: Kollision zwischen Auto und Kleinkraftrad

Ein Kleinkraftrad ist am Donnerstagabend mit einem Auto in Bad Friedrichshall kollidiert. Gegen 20.45 Uhr war der 32-jährige Pkw-Fahrer auf der Nibelungenstraße unterwegs. An der Einmündung der Greckenstraße wollte er nach links abbiegen. Zeitgleich befuhr die 17-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad die Greckenstraße und beabsichtigte nach rechts abzubiegen. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge aus unbekannter Ursache. Dabei stürzten die 17-Jährige und ihre 15-jährige Sozia zu Boden. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die 15-Jährige erlitt als einzige leichte Verletzungen.

Neckarsulm: Überhitzte Bremsen beim Pkw

Vermutlich weil ein 66-Jähriger am Donnerstagmorgen seinen Pkw mit angezogener Handbremse startete, begann das Fahrzeug stark zu rauchen. Gegen 9 Uhr meldeten Anrufer über Notruf einen brennenden Pkw in Neckarsulm. Die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr fanden in der Gottl.-Daimler-Straße den nicht mehr fahrbereiten Ford vor. Die Feuerwehrleute löschten die Rauchentwicklung und kühlten die Bremsen. Offenbar hatten sich diese beim Anfahren stark erhitzt, wodurch es zu dem Vorfall kam. Der entstandene Sachschaden ist bislang nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

