Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.06.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Niedernhall: Wohnmobil in Flammen aufgegangen, Feuerwehr verhinderte Schlimmeres

Ein Wohnmobil ist am Donnerstagmittag aus unbekannter Ursache in Niedernhall in Brand geraten. Gegen 12.45 Uhr stand das Fahrzeug auf einem Firmengelände in der Straße Egelgraben in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Feuer und konnte mit starkem Wassereinsatz ein Übergehen der Flammen auf einen nebenstehenden Pkw, weitere Fahrzeuge sowie auf dort gelagerte Brennholzstöße verhindern. Das Wohnmobil brannte voll aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Öhringen: Fahrradfahrer bei Ausweichmanöver gestürzt

Ein 57-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstagmorgen beim Ausweichen vor einem Auto in Öhringen gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Gegen 10 Uhr war die 69-Jährige am Steuer des Pkw vom Haagweg kommend geradeaus über die Kreuzung Schillerstraße in Richtung Ebertstraße unterwegs. Hierbei erkannte sie den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Radfahrer erst, als sie die Fahrbahn der Schillerstraße größtenteils überquert hatte. Sie bremste bis zum Stillstand, dennoch musste der 57-Jährige nach rechts ausweichen und bremsen. Hierdurch stürzte der Mann und verletzte sich leicht. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die Erstversorgung. Lediglich an dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

