Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Küchengerät aus Wohnhaus entwendet

Rhede (ots)

Auf ein Küchengerät des Typs Vorwerk TM5 hatten es Unbekannte in Rhede in der Nacht zum Samstag abgesehen. Zwischen 22.00 Uhr und 07.00 Uhr hatten sich Einbrecher Zugang in ein Wohnhaus an der Arndtstraße verschafft. Sie durchsuchten sämtliche Schränke im Erdgeschoss. Mutmaßlich nutzten die Täter ein auf Kipp stehendes Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

