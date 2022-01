Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Borkenwirthe - In Wohnhaus eingedrungen

Borken (ots)

Gewaltsam Zugang in ein Wohnhaus an der Wilhelmitenstraße in Borkenwirthe haben sich Unbekannte zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Samstag, 16.00 Uhr, verschafft. Ob die Einbrecher Beute machten, ist derzeit noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken unter Tel. (02861) 9000.

