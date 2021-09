Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall-Flucht in Unkel

Unkel (ots)

Am Freitag, 10.09.2021 kam es in der Zeit von 02:30 Uhr bis 12:10 Uhr in der Fritz-Henkel-Straße in Unkel zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher beschädigte ein geparktes Fahrzeug -welches in Fahrtrichtung Siebengebirgsstraße abgestellt war- durch Streifen beim Vorbeifahren. Nach dem Anstoß verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle. Sollte es Zeugen für den Unfall geben, können Hinweise an die Polizei in Linz am Rhein weitergegeben werden. Tel.: 02644 - 943 -0

