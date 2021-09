Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen(Sieg)-Auffahrunfall auf der K101 in Kirchen-Offhausen

Kirchen (Sieg) (ots)

Am 11.09.21, ca. 12:25 Uhr kommt es zu einem Verkehrsunfall im Kirchener Ortsteil Offhausen. Hier befuhr ein 83-jähriger aus dem benachbarten Kreis Siegen-Wittgenstein mit seinem Pkw die K101 (Im Wiesengrund) aus Kirchen kommend in Richtung Druidenstein. Hinter ihm befuhr ein 23-jähriger aus der VG Kirchen mit seinem Pkw die K101. Verkehrsbedingt musste der erstgenannte Fahrzeugführer seinen Pkw anhalten. Dies bemerkte der nachfolgende 23 -jährige zu spät und fuhr infolge zu geringen Sicherheitsabstandes auf das abbremsende Fahrzeug auf. Es wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden an beiden Pkw von insgesamt mind. 15.000 Euro.

