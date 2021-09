Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Einbrüche im Industriegebiet

Neuwied (ots)

In der Nacht zum Freitag brachen im Neuwieder Industriebgebiet, in der Straße "In der Sohl", unbekannte Täter in mehrere Baucontainer, eine Waschhalle und eine Bauhalle ein. Dabei wurden u.a. zwei Flex-Geräte, weitere Baumaschinen und Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Neuwied entgegen.

