POL-PDNR: Wissen - Körperliche Auseinandersetzung im Zug der Line RE 9

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen fünf Personen kam es in einem Zug der Deutschen Bahn auf der Strecke Siegen - Köln in der Nacht von Sa. 11.09 auf So. 12.09.21. Zwei 22 und 27 Jahre alte Männer aus der VG Wissen waren mit drei weiteren Männern im Alter von 23 und 24 Jahren aus den VG'en Wissen und Altenkirchen während der Fahrt aus nichtigem Grund in Streit geraten. Die teilweise alkoholisierten Personen trugen den Streit dann mit Fäusten aus, weshalb der Zug am Bahnhof in Wissen gestoppt und die Polizei Betzdorf hinzugezogen wurde. Am Bahnhof wurden die Streitenden dann voneinander getrennt. Es wurde Strafanzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen. Der Zug konnte die Fahrt nach kurzer Unterbrechung dann ohne die fünf Insassen fortsetzen. Es wurden bei der Auseinandersetzung zwei Personen leichtverletzt.

