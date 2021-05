Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 29.05.2021 in der Zeit von 12:30 - 12:45 Uhr wurde in der Rosengartenstraße, Ecke Gutenbergstraße ein am rechten Fahrbahnrand geparkter grauer VW Golf im Bereich der linken Frontstoßstange durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt, welches sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000EUR. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich zu melden (Fon: 06332-9760 oder Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de). |pizw

