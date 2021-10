Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raubüberfall auf Tankstelle: Zeugen gesucht

Hemer (ots)

Ein Räuber betrat heute, 3.44 Uhr, eine Tankstelle an der Märkischen Straße. Der Täter forderte vom Angestellten Bargeld und schlug mit einem noch unbekannten Gegenstand auf sein Opfer ein. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß aus der Tankstelle die B7 hinauf in Richtung Iserlohn. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Eine Rettungswagenbesatzung brachte das Opfer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Täterbeschreibung: Männlich, ca. 25-30 Jahre, etwa 175-180cm, stabile Figur, maskiert, schwarze Haare, Deutsch mit Akzent, dunkelrote Jacke, unten schwarz abgesetzt.

Eine Videokamera zeichnete die Tat auf. Das Foto zeigt die Bekleidung des Räubers. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)

