POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Trecker in Lemwerder in Hafenbecken gerutscht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 12. Oktober 2021, ist gegen 9:10 Uhr ein Trecker samt Anhänger in der Flughafenstraße in Lemwerder in ein Hafenbecken gerutscht.

Ein 63-Jähriger aus Delmenhorst versuchte mit dem Trecker auf einer dortigen Slipanlage Boote aus dem Wasser zu ziehen. Personen kamen bei dem Ereignis nicht zu Schaden.

Aus dem Trecker ist Dieselkraftstoff ausgetreten. Durch die Feuerwehr wurde eine Ölsperre ausgelegt. Die untere Wasserbehörde war vor Ort. Eine Spezialfirma wurde zwecks Reinigungsarbeiten beauftragt.

Bei Eintreten des Niedrigwassers konnte der Trecker samt Anhänger aus dem Wasser geborgen werden.

