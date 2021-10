Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 11. Oktober 2021, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall an der Bremer Straße in Delmenhorst leicht verletzt.

Gegen 13:25 Uhr beabsichtigte eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Ganderkesee von der Tulpenstraße kommend auf die Bremer Straße einzubiegen. Dabei übersah sie ein von rechts kommendes, auf dem Radweg befindliches, 10-jähriges Mädchen aus Delmenhorst. Die junge Fahrradfahrerin befuhr den Radweg auf der falschen Straßenseite und wurde bei dem folgenden Zusammenstoß leicht verletzt.

Rettungskräfte brachten das Mädchen im Beisein eines Elternteils vorsorglich in ein Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell