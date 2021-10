Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Eine Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 11. Oktober 2021, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall an der Wildeshauser Straße in Delmenhorst leicht verletzt.

Gegen 7:05 Uhr befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Delmenhorst die Wildeshauser Straße stadteinwärts. Im weiteren Verlauf beabsichtigte der Pkw-Fahrer nach rechts in die Straße "Hundertster Weg" abzubiegen. Dabei übersah er den in gleiche Richtung auf dem Radweg befindlichen 22-jährigen Fahrradfahrer, ebenfalls aus Delmenhorst.

Der 22-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstanden keine Sachschäden.

