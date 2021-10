Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kontrollen des Güterverkehrs 12.10.2021 und 14.10.2021

Iserlohn/Lüdenscheid/Meinerzhagen/Plettenberg (ots)

Der Verkehrsdienst des Märkischen Kreises führte am Dienstag und Donnerstag dieser Woche Schwerpunktkontrollen im Bereich des gewerblichen Güterverkehrs durch. Am Dienstag wurde hierzu im Großbereich Iserlohn und am Donnerstag im Bereich Lüdenscheid, Meinerzhagen und Plettenberg kontrolliert. Die Überprüfungen fanden mit Anwesenheit von Sachberarbeiterinnen und Sachberarbeitern der Bußgeldstelle des Märkischen Kreises statt, um vor Ort gemeinsame anlassbezogene Thematiken zu erörtern und zu verfeinern. Insgesamt wurden 115 Fahrzeugführer und Fahrzeuge kontrolliert, von denen ein Großteil ohne Beanstandungen die Fahrt fortsetzten konnte. An Verstößen wurde an PKW und LKW festgestellt:

Technische Mängel: 23

Lenk-und Ruhezeiten:21 Fahrerlaubnisse: 3 Gefahrgutbeförderungen:3 Abfallrecht: 6 Genehmigungen und Erlaubnisse: 2 Ladungssicherheit: 5 Überladung:2 Untersagung der Weiterfahrt: 5 Sicherheitsleistung: 3 Sonstiges: 10 Schwarzarbeit: 1

Diese Kontrollen, die im Zusammenhang einer landesweiten Kontrollwoche stattfanden, finden auch arbeitstäglich statt. Es muss daher im Märkischen Kreis regelmäßig mit derartigen Überprüfungen gerechnet werden.

