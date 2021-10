Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beim Spazieren bestohlen

Balve (ots)

Mittwochnachmittag, gegen 17:00 Uhr, ging eine 13jährige Balverin mit ihrer gleichaltrigen Freundin im Wald im Bereich Zum Schieberg spazieren. Sie trug ihren Rucksack auf ihrem Rücken. Plötzlich kam von hinten eine Unbekannte Person, zog an dem Rucksack, dabei wurde die Geschädigte mit zu Boden gerissen. Sie wurde leicht verletzt. Der Täter flüchtete mit dem Rucksack in den Wald. Im Rucksack befand sich ein Laptop, Kopfhörer, eine Musikbox und eine Geldbörse mit diversen Papieren und 50 Euro Bargeld. Zur Beschreibung kann lediglich gesagt werden, dass die Person 170 - 175 cm groß war und eine schwarze leichte Daunenjacke trug. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Menden unter 02373-9099-0. (wib)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell