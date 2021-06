Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - mit frisiertem Roller unterwegs

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 11.06.2021 gegen 05:30 Uhr konnte der Fahrer eines Kleinkraftrades in Höhe des Wurstmarktplatzes in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Er war den Polizeibeamten aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit aufgefallen. Der 62-jährige Fahrer räumte ein, dass sein Mofa Roller 65 km/h fahren würde. Gemäß der Betriebserlaubnis dürfte der Roller aber lediglich 25km/h schnell fahren. Die technischen Veränderungen wären bereits vor dem Kauf des Rollers vorgenommen worden. Da er nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis war, wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell