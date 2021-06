Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Roller trotz Führerscheinentzug geführt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 10.06.2021 gegen 12:00 Uhr konnte der Fahrer eines Mofa Rollers in den Almen in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor war der Roller mit einer gefahrenen Geschwindigkeit von 50 km/h einer Polizeistreife aufgefallen. Im Rahmen der Kontrolle gab der 60-Jährige an im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis für das fahrerlaubnispflichte Kleinkraftrad zu sein. Ermittlungen ergaben schließlich, dass seine Fahrerlaubnis durch die Erlaubnisbehörde entzogen wurde. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Bereits vor wenigen Wochen war er ebenfalls beim Führen eines PKW ohne Fahrerlaubnis erwischt worden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell