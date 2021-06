Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - ohne Führerschein unterwegs

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 10.06.2021 gegen 10:00 Uhr konnte der Fahrer eines Transportes in der Weinstraße in Wachenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor hatte die Polizeistreife festgestellt, das der Fahrer des Peugeot keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Im Rahmen der Kontrolle gab der 21-Jährige an im Besitz einer luxemburgischen Fahrerlaubnis zu sein, diese und jedoch nicht dabei hätte. Ermittlungen ergaben schließlich, dass seine Fahrerlaubnis nur bis Januar 2021 befristet war. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Sein Chef, der mit im Fahrzeug saß und dem 21-Jährigen das Firmenfahrzeug überlassen hatte, muss sich nun wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell