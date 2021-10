Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verputzmaschine geklaut

Menden (ots)

Unbekannte Täter waren bereits in der Nacht vom 28. auf den 29. September auf einer Baustelle an der Kolpingstraße aktiv. Dort entwendeten sie eine orangefarbene und 200 kg schwere Verputzmaschine der Marke PFT. Auf der rechten Seite wies die Maschine zum Zeitpunkt des Verschwindens bereits leichte Beschädigungen am Sicherungskasten auf. Wer kann Angaben zum Verbleib machen? Wer hat in der Tatnacht die unbekannten Täter oder verdächtige Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

