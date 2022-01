Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Berauscht ohne Führerschein unterwegs

Bocholt (ots)

Er habe in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Kokain konsumiert, gab ein 40 Jahre alter Autofahrer bei einer Kontrolle am Samstagabend an. Polizeibeamte hatten den Mann auf der Dinxperloer Straße angehalten. Ein Drogentest bestätigte die Äußerung des Niederländers. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Missbrauch verbotener Substanzen exakt nachweisen zu können. Nach derzeitigem Erkenntnisstand, ist der 40-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren ein. Auch die Beifahrerin, eine 29-jährige Bocholterin, muss mit einer Anzeige rechnen. Sie hatte eine geringe Menge Betäubungsmittel dabei.

