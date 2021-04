Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

E-Ladestation beschädigt

Linz am Rhein (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurde eine Ladestation für E-Fahrzeuge an der Asbacher Straße in Linz, Gelände RKG, von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt, der sich von der Unfallstelle entfernte. An der Ladestation konnten rote Lackanhaftungen von der Polizei gesichert werden. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

