Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Neuwied, Zeugensuche!

Neuwied (ots)

Am 22.04.2021 zwischen 08:55 und 09:10 Uhr parkte der Geschädigte sein Fahrzeug, einen Ford Fusion, auf dem Parkplatz der Netto Filiale an der Engerser Landstraße 40 in Neuwied. Das Fahrzeug wurde von einem unbekannten Fahrzeugführer an der vorderen linken Fahrzeugfront touchiert. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen PKW handelte es vermutlich um ein weißes Fahrzeug. Potentielle Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

