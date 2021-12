Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge: Schwerer Verkehrsunfall - drei Personen verletzt, davon zwei lebensgefährlich

Osnabrück (ots)

Am frühen Donnerstagabend rückten Polizei, Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr aus Berge zu einem schweren Verkehrsunfall aus. Um 18.00 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit zwei weiteren Insassen die Hekeser Straße in Fahrtrichtung Berge. Auf gerader Strecke kam der BMW 318d GT nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Feld und wurde aufgrund dessen in die Luft katapultiert. Etwa 20 Meter weiter prallte die schwarze Limousine in einen Graben und überschlug sich einmal, sodass der Wagen auf seinen Rädern im Graben zum Stehen kam. Die 19-Jährige Beifahrerin konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und wurde nur leicht verletzt. Der Unfallverursacher sowie die 51-Jährige Mitfahrerin, welche vermutlich nicht angeschnallt war und durch das Fahrzeug geschleudert wurde, erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Sie mussten durch die Einsatzkräfte aus dem BMW geborgen werden. Alle drei Personen wurden durch einen Notarzt versorgt und in umliegende Krankenhäuser gefahren. Noch am selben Abend konnte die Beifahrerin aus Berge das Hospital wieder verlassen. Während der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch im Fahrzeug wahr. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem Mann aus Eggermühlen ergab eine Wert von 2,08 Promille. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei führte eine maßstabsgetreue Vermessung der Unfallstelle durch. Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn regennass, aber nicht glatt, sodass die Alkoholisierung in Verbindung mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit und der nassen Fahrbahn ursächlich für den Unfall sein könnten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

