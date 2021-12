Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Unbekannte zünden Müllcontainer an - Zeugen gesucht

Am frühen Dienstagmorgen um 06.14 Uhr bemerkt ein aufmerksamer Spaziergänger eine Rauchentwicklung auf dem Gelände eines Kindergartens am Gustav-Meyer-Weg. Unbekannte Täter hatten zwei Müllcontainer in Brand gesetzt, von denen der Qualm ausging. Da die Behälter bei Eintreffen der Feuerwehr Belm bereits vollständig niedergebrannt waren ist zu vermuten, dass die Tatzeit etwa zwei Stunden zurücklag. Die Kräfte der Feuerwehr löschten den restlichen Brand ab, es ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstanden. Hinweise auf die Tat oder die Täter nimmt die Polizei in Belm unter 05406/898630 entgegen.

