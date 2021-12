Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen: Pkw gerät aufgrund von Unwetter in den Gegenverkehr und prallt gegen einen Baum

Osnabrück (ots)

Mittwochnachmittag war eine 18-Jährige mit ihrem Skoda Fabia auf der K102 aus Bramsche kommend in Fahrtrichtung Neuenkirchen unterwegs. Durch eine Windböe geriet sie mit ihrem Pkw geringfügig in den Gegenverkehr und touchierte einen Skoda Octavia leicht. Anschließend verlor die junge Frau aus Voltlage gänzlich die Kontrolle über ihren Kleinwagen, sodass dieser von der Fahrbahn abkam und mit voller Wucht gegen einen Baum prallte. Ersthelfer befreiten die 18-Jährige aus ihrem Wagen, sie hatte großes Glück und wurde nur leicht verletzt. Vorsorglich wurde sie in ein Krankenhaus einliefert. Der 62-jährige Fahrer des Oktavias blieb unverletzt.

