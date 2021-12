Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfall zwischen PKW und Rad an der Vehrter Landstraße- Polizei sucht Zeugin, die ihre Hilfe anbot

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 08.00 Uhr, befuhr eine 52-Jährige mit ihrem Honda Jazz die Vehrter Landstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Als sie beabsichtige nach rechts in die Straße "Am Vogelsang" einzubiegen übersah sie eine entgegenkommende Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem roten Kleinwagen und der 21-Jährigen. Glücklicherweise wurde die Osnabrückerin dabei nur leicht verletzt, sodass sie sich selbstständig in ärztliche Behandlung begab. Die angebotene Hilfe einer unbeteiligten Zeugin, die den Unfall beobachtete und aus ihrem Pkw ausstieg, wurde durch die Unfallbeteiligten abgelehnt. Nun sucht die Polizei jedoch diese Zeugin zur genauen Sachverhaltsklärung. Diese und weitere Personen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte unter 0541/327-2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell