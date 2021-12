Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Unbekannte brachen in Wohnhaus ein und entwendeten VW Tiguan

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch zwischen 01.50 Uhr und 03.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter, durch Manipulation an einer Terrassentür, Zugang in ein Einfamilienhaus am Marie-Curie-Weg. Neben Bargeld und einem Notebook nahmen die Einbrecher auch einen Autoschlüssel an sich und entwendeten den schwarzen VW Tiguan der Geschädigten. Dieser war in der Hauseinfahrt unweit des Nelly-Sachs-Weg geparkt. Das Fahrzeug ist möglicherweise noch mit den originalen Kennzeichen OS-EM 8184 unterwegs. Auf dem Rücksitz befand sich ein Kindersitz der Marke "MaxiCosi" vom Typ "Rudifx". Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat, den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges geben können. Sie werden gebeten sich unter 05406/898630 oder 0541/327-2115 zu melden.

