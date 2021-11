Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 161121-902: Diebstahl in Shisha Bar - Polizei sucht Täter

Wipperfürth (ots)

Am vergangenen Montag (15.11.) klaute ein junger Mann eine Shisha aus einer Bar am Surgeres-Platz. Am frühen Abend erhielt die Polizei Wipperfürth den Anruf eines Zeugen, der den Diebstahl einer Shisha meldete. Der Verdächtige, kam gegen 19.15 Uhr in die Bar, ließ sich anschließend mit einer Shisha bedienen und setzte sich an einen Tisch. Gegen 19.30 Uhr floh er plötzlich mit dieser durch eine Hintertüre der Bar. Der Täter sei nach Zeugenangaben zwischen 18 und 20 Jahre alt, zwischen 180 und 190 Zentimeter groß, trug eine Mütze sowie eine schwarze Jogginghose und hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild.

Personen, die rund um den oben genannten Zeitraum etwas bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell