Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 151121-899: Polizei sucht nach Unfallbeteiligtem

Hückeswagen (ots)

Nach einem Unfall mit einer zunächst unverletzten Fußgängerin am Freitagabend (12. November) in Hückeswagen sucht die Polizei nach dem unfallbeteiligten Autofahrer. Ereignet hatte sich der Unfall gegen 20.45 Uhr auf der Peterstraße, als der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens vom Parkplatz einer Pizzeria zurücksetzte und dabei eine 31-jährige Fußgängerin anfuhr. Der Autofahrer eilte zu Hilfe; der 31-Jährigen war aber nach eigenen Angaben nichts passiert, so dass sich beide im Einvernehmen entfernten. Nachträglich meldete sich die Verunfallte jetzt bei der Polizei, da Sie im weiteren Verlauf Schmerzen verspürte, die eine ambulante Krankenhausbehandlung nach sich zogen. Der Fahrer des schwarzen Kleinwagens wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

