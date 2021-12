Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Zwei Pkw prallen frontal ineinander - Drei Personen schwerverletzt

Osnabrück (ots)

Am frühen Mittwochabend kam es gegen 17.50 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Auf der Herforder Straße, kurz vor der Landesgrenze, fuhren ein VW Lupo und ein Ford Fiesta in entgegengesetzter Richtung und prallten in einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache frontal ineinander. Dabei wurde der 51-jährige Fahrer des Lupos, sowie die 18-jährige Fahrerin des Fords und ihre 17-jährige Beifahrerin schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Alle drei Personen konnten sich selbstständig aus den Fahrzeugen retten und waren ansprechbar. Zum Unfallhergang konnten sie bislang noch nicht ausreichend befragt werden. Die Verletzten wurden von drei Rettungswagen und zwei Notärzten versorgt. Auch die Freiwillige Feuerwehr Hoyel rückte zum Einsatzort aus. Sie sperrte die Unfallstelle ab und leuchtete diese aus. Außerdem stellte sie den Brandschutz sicher und streute auslaufende Betriebsflüssigkeiten ab. Am heutigen Tage wurde die Unfallstelle erneut durch die Polizei besichtigt, auswertbare Spuren konnten jedoch nicht gefunden werden, sodass zum derzeitigen Stand davon ausgegangen wird, dass die Fahrzeuge ungebremst zusammenstießen. Die Fahrzeuge erlitten Totalschaden und wurden durch Abschlepper geborgen.

