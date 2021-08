Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

K449 (js) Am 01.08.21, gegen 15.10 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Krad-Fahrer aus Delbrück mit seinem Fahrzeug die K 449 aus Richtung Bodenfelde kommend in Richtung Wiensen. Kurz hinter der Bahnunterführung kam er mit dem Krad nach einer Rechtskurve zu Fall. Der Krad-Fahrer wurde vorsorglich zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Schadenshöhe am Krad ist nicht bekannt.

