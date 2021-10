Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrugsversuch durch Gewinnversprechen

Landau (ots)

Am Dienstagvormittag, dem 26.10.2021, rief eine männliche Person eine 79-jährige Rentnerin aus Landau an und stellte ihr einen Gewinn in Höhe von 49.500 Euro in Aussicht. Hierzu forderte der unbekannte Täter zunächst eine Gebühr von 1000 Euro, die im Vorfeld überwiesen werden sollte. Das erregte bei der älteren Dame Misstrauen, woraufhin sie vorbildlich reagierte: sie beendete das Gespräch und informierte die Polizei.

Bei der vorliegend bekannten Betrugsmasche nehmen Täter gezielt Kontakt zu älteren Menschen auf und kündigen eine hohe Gewinnsumme an. Bevor es allerdings zu einer vermeintlichen Auszahlung kommt, werden durch die Anrufer zunächst Gebühren gefordert, die im Vorfeld überwiesen werden müssen.

Die Polizei rät:

Seien Sie bei telefonischen Gewinnversprechen stets misstrauisch. Geben Sie am Telefon nie Auskünfte über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse, beenden Sie das Gespräch und wenden Sie sich an Ihre Polizei.

Sollten Sie Hinweise zu entsprechenden Vorfällen haben, teilen Sie diese bitte der Kriminalpolizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de mit.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell