Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Bettlerin unterwegs

Edesheim (ots)

Eine 41 Jahre alte Bettlerin war gestern Mittag (27.10.2021, 12.20 Uhr) in der Schlossstraße unterwegs und hat an verschiedenen Anwesen um Geld gebettelt. Die Frau konnte angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Anschluss daran wurde ihr ein Platzverweis erteilt, weil das Betteln lt. Gefahrenabwehrverordnung verboten ist. Die Polizei bittet die Bürger um erhöhte Wachsamkeit. Bei Auffälligkeiten sollte die Polizei umgehend verständigt werden. Die zuständige Verbandsgemeinde wurde in Kenntnis gesetzt.

