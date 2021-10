Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Beschädigtes Auto gesucht

Landau (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15.55 Uhr streifte ein 71-jährger Autofahrer beim Ausparken in der Zweibrücker Straße in Landau ein vor ihm geparktes Fahrzeug und entfernte sich zunächst von der Unfallörtlichkeit. Von einem Zeugen angesprochen kehrte er zu der Unfallörtlichkeit zurück, das beschädigte Fahrzeug, vermutlich ein silberner VW Golf war jedoch zwischenzeitlich bereits weggefahren worden. Die Polizei sucht nun den Fahrer des beschädigten Autos und bittet diesen sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

