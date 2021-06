Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - beinahe Zusammenstoß mit Streifenwagen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 22.06.2021 gegen 23:00 Uhr konnte in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim eine Radfahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, die Alkohol und Drogen konsumiert hatte. Eine Streifenbesatzung befuhr die Weinstraße Süd in Bad Dürkheim von der Ortsmitte kommend in Richtung Wachenheim. Kurz vor der Kreuzung zur Seebacher Straße kamen ihnen drei Radfahrer entgegen. An der Kreuzung fuhr eine 17-jährige Radfahrerin aus dieser Gruppe plötzlich und unvermittelt auf die Gegenfahrbahn vor den Streifenwagen. Nur durch eine schnelle Bremsung des Streifenwagens konnte ein Zusammenstoß vermieden werden. Im Anschluss beschleunigten die drei Radfahrer und fuhren trotz Aufforderung zum Stehenbleiben schnell weiter. Zwei der Radfahrer konnten schließlich in der Gaustraße auf Höhe des Seebacher Pfades gestellt und anschließend einer Kontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle der 17-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Weiterhin konnten Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Bei der Durchsuchung des 20-jährigen Radfahrers konnten ein Schlagring sowie geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen ihn wird nun wegen Verstoß gegen das Waffen- und gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

