POL-ME: Nach Brandserie: 31-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Velbert - 2010118

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits in der vergangenen Woche berichtete, hatte es in der Nacht zu Donnerstag (22. Oktober 2020) an mehreren Örtlichkeiten in Velbert-Mitte und in Tönisheide gebrannt. Noch in der gleichen Nacht konnte die Polizei einen dringend tatverdächtigen 31-jährigen Mann aus Velbert festnehmen (siehe dazu unsere Pressemeldung OTS 2010108, Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4740895).

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Weitere Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 11 bei der Kreispolizeibehörde Mettmann konnten den Tatverdacht gegen den 31-jährigen Velberter erhärten - so räumte der Beschuldigte die Brandlegungen in seiner Vernehmung umfassend ein.

Zudem konnten die Beamten im Zuge ihrer Ermittlungen eine weitere Brandlegung aufklären, die erst am Freitag (23. Oktober 2020) der Polizei angezeigt wurde: So hatte der Velberter eine mehr als einhundert Jahre alte Christus-Figur aus Holz samt zugehörigem Kreuz angezündet, welche neben der Eingangstür der katholischen St. Joseph-Kirche zwischen der Berliner Straße sowie der Friedrichstraße angebracht war. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf eine Summe von deutlich über 1.000 Euro geschätzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal wurde der 31-Jährige noch am Freitag (23. Oktober 2020) beim Amtsgericht in Wuppertal einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Mann. Der Velberter befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

