Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahrerin bei Unfallflucht leicht verletzt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 22.06.2021, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Die Fahrerin eines Citroen C4 befuhr die Mannheimer Straße aus Richtung Bahnhof kommend in Fahrtrichtung A 650 und wollte nach links auf den Parkplatz eines Fitness-Studios auffahren. Vermutlich aufgrund nicht ausreichenden Abstandes und nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr eine bislang unbekannte Fahrerin eines weißen Dacia auf den Citroen auf und schob diesen über die Gleise der Straßenbahn auf den Parkplatz. Sie entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fahrerin des Citroen wurde leicht verletzt und durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerk-heim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell