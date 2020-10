Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Zigaretten entwendet

Erwitte (ots)

Am Wemberweg sind in der Zeit von Freitag, 21:00 Uhr, bis Samstag, 09:00 Uhr, unbekannte Täter in das Lager eines Geschäfts eingedrungen. Sie konnten durch ein Fenster die Räumlichkeiten betreten und entwendeten mehrere Stangen Zigaretten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

