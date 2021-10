Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau

Göcklingen - Durchfahrtskontrollen

Landau (ots)

Am Mittwoch wurden in der Hindenburgstraße und der Kraftgasse in Landau, sowie auf den Feldwegen bei Göcklingen Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei den Kontrollen wurden insgesamt 39 Verstöße gegen das Verbot der Ein- bzw. Durchfahrt festgestellt und geahndet.

