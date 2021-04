Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Hattingen (ots)

Hattingen - Am 01.04.2021, um 15:00 Uhr, touchierte ein 68-jähriger BMW Fahrer aus Sprockhövel eine Fußgängerin auf dem Parkplatz an der Thingstraße. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß konnte der Fahrzeugführer den Pkw zum Stehen bringen, sodass sich die 52-Jährige auf der Motorhaube des Pkw abstützen konnte und so einen Sturz verhinderte. Die Dame verletzte sich leicht. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell