Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Kloster Oesede: Wohnmobil an der Borgloher Straße gestohlen

Osnabrück (ots)

Ein schwarzes Wohnmobil der Marke VW vom Typ "LT35" ist am frühen Donnerstagmorgen zwischen 06.00 Uhr und 07.15 Uhr von unbekannten Tätern entwendet worden. Der Besitzer stellte sein Fahrzeug auf dem Wanderparkplatz an der Brogloher Straße ab und machte sich zu einer Joggingrunde auf. Als er diese beendet hatte stand das Fahrzeug nicht mehr am abgestellten Ort. Möglicherweise ist der VW noch mit den originalen Kennzeichen BI-R 2853 unterwegs. Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges nimmt die Polizei in Bad Iburg unter 05403/796690 oder 05401/879500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell