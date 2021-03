Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Unfallflucht am Autoschalter

Achern (ots)

Zu einer Unfallflucht am Fahrzeugschalter eines Schnellrestaurants in der Straße "Am Achernsee" wurden die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch am Dienstagabend gerufen. Der unbekannte Fahrer eines Gespannes, bestehend aus einem Transporter und einem auf dem gezogenen Anhänger befindlichen weiteren Transporter, war gegen 22:30 Uhr mutmaßlich hungrig an den Autoschalter des Schnellrestaurants gefahren. Dort streifte er die Überdachung eines Schalters mit dem geladenen Fahrzeug und machte sich, frisch verpflegt, aus dem Staub. Zurück ließ er einen Schaden von rund 500 Euro. Anhand des bekannten Kennzeichens des Zugfahrzeuges, das ein Zeuge geistesgegenwärtig fotografierte, ermitteln nun die Beamten in Achern.

/rs

