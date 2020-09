Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zusammenstoß zwischen Bus und Krad

Schmallenberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Motorrad wurde die Polizei am Mittwoch gerufen. Gegen 16.30 fuhr ein 64-jähriger Motorradfahrer auf der Landstraße 740 von Bödefeld in Richtung Westernbödefeld. Als ein Bus von der Straße "Am Krähenberg" kommend auf die Landstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer aus Winterberg wurde hierbei schwer verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht. In dem Linienbus erlitten weder der Fahrer noch Fahrgäste Verletzungen.

