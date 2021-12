Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Pkw kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich

Glandorf (ots)

Am Donnerstagmittag befuhr ein 39-jähriger Mann aus Lienen die Kattenvenner Straße zwischen Glandorf und Kattenvenne. In etwa auf Höhe der Einmündung "Zum Strothoff" verlor der Mann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Opel Astra und geriet auf den Grünstreifen. Durch ein zu starkes Gegenlenkmanöver kam der Mann auf der anderen Fahrbahnseite vollends von der Fahrbahn ab, geriet in einen Graben und der Opel überschlug sich. Glücklicherweise erlitt der 39-Jährige nur leichte Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, ein Abschlepper musste das Fahrzeug bergen. Augenzeugen hatten den Unfall wahrgenommen und wurden als Ersthelfer tätig.

