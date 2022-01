Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Mülltonnen brennen

Gronau (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache sind in der Nacht zum Sonntag mehrere Mülltonnen in Epe in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 04.20 Uhr zur Brandstelle an der Gasstraße gerufen. Ein Schaumteppich erstickte schließlich die Flammen. Auch ein Mofa wurde durch das Feuer beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

