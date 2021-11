Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Räuberischer Diebstahl in Bekleidungsgeschäft ++ Randalierer auf dem Parkplatz - Zwei Pkw beschädigt ++ Flüchtiger Autofahrer nach Verkehrsunfall - Zeugenhinweise ++

Presse - 02.11.2021

Lüneburg

Lüneburg - Räuberischer Diebstahl in Bekleidungsgeschäft

Ein amtsbekannter 22-jähriger Lüneburger begab sich am Nachmittag des 01.11.21 mit einem Koffer in ein Bekleidungsgeschäft in die Lüneburger Innenstadt. Hierbei versuchte der 22-jährige mehrere Jacken im Wert von einigen hundert Euro zu entwenden, indem er diese in dem Koffer verstaute. Der Täter wurde jedoch durch den Ladendetektiv beobachtet und trotz Gegenwehr aufgehalten. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten bei dem Täter zudem Utensilien zum Drogenkonsum festgestellt werden. Aufgrund der Tat und weiterer Straftaten in der Vergangenheit stellte das Amtsgericht Lüneburg Antrag auf Haftbefehl. Der 22-jährige wurde heute dem Haftrichter beim Amtsgericht Lüneburg vorgeführt.

Lüneburg - Wohnungseinbruchdiebstahl im Bereich Bockelsberg

Im Laufe des Nachmittages am 01.11.21 kam es im Bereich der Bertha-von-Suttner-Straße in Lüneburg zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Der bislang unbekannte Täter entwendete Bargeld aus der Wohnung der Geschädigten. Eine Spurensuche durch die Tatortgruppe erfolgte am Tatort. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Handorf - Brand im Kinderzimmer - Haus vorerst nicht bewohnbar - vermutlich technischer Defekt

Im Bereich Handorf war es am Montagnachmittag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einem Kinderzimmer im Keller des Einfamilienhauses aus. Mit Hilfe von 50 Einsatzkräften der Feuerwehr Handorf konnte verhindert werden, dass das Feuer auf das übrige Haus übergreifen konnte. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass am Brandherd ein elektrischer Luftentfeuchter lief. Aufgrund der Rauchentwicklung ist das Haus vorerst nicht bewohnbar. Die genaue Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt.

Scharnebeck - Reifen zerstochen - Zeugenhinweise

Zwischen Freitag, 29.10.21 und Montag, 01.11.21 kam es zu einer Sachbeschädigung eines Pkw VW Up auf dem Parkplatz des Schulzentrums Scharnebeck im Duvenbornsweg. Hierbei wurden durch den bislang unbekannten Täter die beiden linken Pkw Reifen zerstochen. Hinweise nimmt die Polizeistation Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Embsen - Randalierer auf dem Parkplatz - Zwei Pkw beschädigt

Am Montagnachmittag gegen 17:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäftes in der Bahnhofstraße in Embsen zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw Audi und einem Pkw VW. Ein 39-jähriger Mann hatte mit einem Fahrradschloss die Scheiben von den zwei geparkten Pkw eingeschlagen. Verletzt wurde niemand. Der Randalierer konnte durch die Polizei Amelinghausen festgestellt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 2000 Euro.

Lüneburg - alkoholisierter Taxifahrer kontrolliert

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein 53-jähriger Taxifahrer durch die Polizei Lüneburg im Bereich der Hamburger Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab über 0,4 Promille. Aufgrund der Null-Promillegrenze bei Taxifahrern wurde bei dem 53-jährigen eine Blutentnahme durchgeführt.

Lüneburg - Brennender Topf auf dem Herd - Keine Verletzten

Am 01.11.21 gegen 17:20 Uhr kam es im Bereich des Hans-Tönjes-Ring in Lüneburg zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Hintergrund war ein auf dem Herd vergessener Topf mit Essen. Dieser löste eine Rauchentwicklung aus. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung im Anschluss an ihren Einsatz.

Lüneburg - Diebstahl eines Rollers - Zeugenhinweise Ein Roller ist in der Nacht vom 01.11.21 auf den 02.11.21 im Bereich der Nelly-Sachs-Straße entwendet worden. Das Versicherungskennzeichen zu dem Roller lautet 338-NCG. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Waddeweitz - Verkehrskontrollen

In der Nacht des 02.11.2021 konnte durch Beamte des PK Lüchow ein Pkw VW im Bereich Waddeweitz angehalten werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 34-jährige Fahrzeugführer seinen Pkw ohne die erforderliche Fahrerlaubnis führt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Eine weitere Verkehrskontrolle am Abend des 01.11.21 im Bereich Dannenberg führte außerdem dazu, dass bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw Audi festgestellt werden konnte, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Küsten - Schwerverletzter nach Verkehrsunfall - Reh kreuzt die Fahrbahn

Im Bereich der Kreisstraße 8 (Küsten) kam es am 01.11.21 gegen 17:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem 19-jährigen Motorradfahrer. Dieser stieß auf der Kreisstraße mit einem Reh zusammen und stürzte infolgedessen von seinem Fahrzeug. Der 19-jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt.

Uelzen

Bad Bevensen - Durchsetzung eines Platzverweises - Gewalt gegen Polizeibeamte

Aufgrund von Streitigkeiten zwischen den alkoholisierten Lebenspartnern wurde einem 41-jährigen Verursacher am Montagabend durch die eingesetzten Beamten ein Platzverweis für die Wohnung seiner ebenfalls alkoholisierten Lebensgefährtin in Bad Bevensen ausgesprochen. Der 41-jährige kam diesem Platzverweis nicht nach und widersetzte sich den eingesetzten Beamten unter anderem durch Schläge. Der Verursacher wurde anschließend in Gewahrsam genommen.

Uelzen - Leichtverletzter Jugendlicher nach Verkehrsunfall mit Motorrad

Zu einem Verkehrsunfall kam es in den Mittagsstunden des 01.11.21 in der Hambrocker Chaussee in Uelzen. Der 16-jährige Fahrzeugführer verlort aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad und verunfallte im Grünstreifen, wobei er einen Betonpfeiler touchierte. Der 16-jährige wird bei dem Unfall leicht verletzt.

Rosche - Flüchtiger Autofahrer nach Verkehrsunfall - Zeugenhinweise

Eine 36-jährige Radfahrerin wurde am 02.11.21 gegen 09:00 Uhr im Bereich der Uelzener Straße in Rosche von einem zurzeit unbekannten Autofahrer erfasst und bei dem Unfall leicht verletzt. Der Autofahrer fuhr von der B493 auf die Uelzener Straße und stieß frontal mit der von rechts kommenden Radfahrerin zusammen. Der Autofahrer flüchtete nach dem Unfall mit seinem weißen Kleinbus vom Unfallort. Personenbeschreibung des Fahrers: - männlich - südosteuropäisches Erscheinungsbild - dunkle Haare Hinweise nimmt die Polizeistation Rosche, Tel. 05803-969340, entgegen.

Ebstorf - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Zu einer Trunkenheit im Verkehr ist es im Laufe des Vormittages des 02.11.21 im Bereich Ebstorf gekommen. Ein 27-jähriger führte seinen Pkw Ford unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und wurde durch die Polizei kontrolliert. Eine Weiterfahrt mit seinem Pkw ist dem 27-jährigen untersagt worden.

