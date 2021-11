Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "schnelle Anmeldung erforderlich! -> 2.Lüneburger Präventionsforum als Online-Veranstaltung am 11.11.21 ++ "Sicherheit im Internet - Experten Ihrer Polizei klären auf" ++

Lüneburg (ots)

2. Lüneburger Präventionsforum

"Sicherheit im Internet - Experten Ihrer Polizei klären auf"

Lüneburg

Am 11. November 2021 in der Zeit von 16:30 bis 18:30 Uhr gibt es die einmalige Chance, sich online mit Experten der Polizei Lüneburg über das für uns alle wichtige Themenfeld der Sicherheit im Internet zu informieren. "Die Teilnahme ist kostenlos. Sie müssen sich nur unter arne.schmidt@polizei.niedersachsen.de anmelden und bekommen dann von uns einen Zugangslink für Zoom", sagt Arne Schmidt, Mitglied im Präventionsteam der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen.

Zum Ablauf führt er aus: "Der Leiter der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, Jens Eggersglüß, wird die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kurz begrüßen und dann führen die IT-Experten der Polizei Lüneburg, Pierre Kessler und Aike Thomas, uns vor Augen, wie wir den Gefahren im Netz wirksam begegnen können. Sie werden auch für Fragen zur Verfügung stehen."

"Nachdem wir in 2019 das 1. Lüneburger Präventionsforum in der Ritterakademie durchgeführt haben, ist unsere Planung für eine weitere Präsenzveranstaltung in 2020 durch die Pandemie zunichtegemacht worden", erläutert Christiane Scholl vom Kriminalpräventionsrat in Hansestadt und Landkreis Lüneburg. Mit dem jetzt gewählten digitalen Format können wir viele Menschen erreichen und ein wichtiges Thema der Kriminalprävention für eine breite Öffentlichkeit präsentieren". "Bitte melden Sie sich schnell an - die ersten 99 Anmeldungen können berücksichtigt werden", ergänzt Arne Schmidt. Die Veranstaltung wird ermöglicht durch eine Kooperation mit der IHK Lüneburg- Wolfsburg.

Anmeldung per E-Mail über: arne.schmidt@polizei.niedersachsen.de und bis zum 05.11.2021

