Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Keller eingebrochen

Bocholt (ots)

Werkzeug hat ein Unbekannter in Bocholt gestohlen. Der Täter war in einem Wohnhaus an der Königstraße in einen Kellerraum eingedrungen, um an seine Beute zu kommen. Der Einbrecher entwendete eine Bohrmaschine der Marke Bosch, eine Lötstation, einen Dremel und einen Schleifer. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 17. Januar, 17.15 Uhr, und Samstag, 29. Januar, 17.15 Uhr. Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell